Την Τετάρτη η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών: Σχέδια για μεγάλο συλλαλητήριο - Τι συμβολίζει η ημερομηνία που επέλεξαν

Νέα πανελλαδική σύσκεψη ετοιμάζουν οι αγρότες για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και στο «τραπέζι» αναμένεται να πέσει το ενδεχόμενο συλλαλητηρίου σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Η πανελλαδική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 13.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής, εκεί όπου θα καταφθάσουν εκπρόσωποι αγροτών από το σύνολο των μπλόκων της ελληνικής επικράτειας, που επί 55 συνεχόμενες ημέρες διεκδικούσαν στον δρόμο την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Συγκεκριμένα, οι επιλογές των αγροτών είναι οι εξής: Είτε συλλαλητήριο στην Αθήνα με τρακτέρ, είτε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica.

Αγρότες: Η σημαδιακή ημερομηνία

Όπως αναφέρει το thesspost, δεν είναι τυχαία η επιλογή της περιόδου των κινητοποιήσεων, ειδικά της ημέρες της Agrotica, καθώς συνδέεται με τις ημέρες της εξέγερσης του Κιλελέρ.

Υπενθυμίζεται ότι, η εξέγερση του Κιλελέρ έλαβε χώρα στο Κιλελέρ της Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια του Βασιλείου της Ελλάδος, τον Μάρτιο του 1910, όταν ντόπιοι αγρότες ξεκίνησαν μαζικές διαμαρτυρίες ενάντια στα διευρυμένα προνόμια των γαιοκτημόνων και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των ιδίων.

Η συζήτηση του αγροτικού ζητήματος έρχεται σε μια στιγμή που αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους, μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και κυρίως το αίτημα για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

