Τήνος: Βρέφος τραυματίστηκε σε πλοίο - Έπεσε από το καρότσι στις σκάλες

Βρέφος τραυματίστηκε κατά τον κατάπλου επιβατηγού οχηματαγωγού ταχύπλοου πλοίου στο λιμάνι της Τήνου. Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ασθενοφόρο σε λιμάνι
Ασθενοφόρο σε λιμάνι | EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το βρέφος βρισκόταν σε καρότσι και μεταφερόταν από τους συνοδούς του στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το βρέφος έπεσε από το καρότσι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν ότι ο τραυματισμός ήταν επιφανειακός και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του.

Το Λιμεναρχείο Τήνου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

