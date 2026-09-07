Τήνος: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 14χρονη μετά το τροχαίο με πατίνι - Σε σταθερή κατάσταση

Ενα σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στο νησί της Τήνου, με αποτέλεσμα 14χρονη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη, έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της.

Η ανήλικη αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου όπου και διασωληνώθηκε και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της στην Αθήνα, στο «Παίδων».

Υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το χειρουργείο πήγε καλά και τώρα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε σταθερή – σοβαρή κατάσταση.

Αύριο η 14χρονη θα υποβληθεί σε αξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.