Τοκογλύφοι είχαν απαγάγει τον Σωτήρη Μουστάκα και τον έχωσαν σε πορτ μπαγκάζ: «2.500.000 αλλιώς...»

Μοναδικός, χαμαιλέων, αγωνιστής... Αλλά και με πάθη! Ποιός αλλωστε δεν έχει; Κάποιες φορές εξειδανικεύουμε ανθρώπους που θαυμάζουμε και ξεχνάμε ότι και αυτοί έχουν τα τρωτά τους σημεία. Όσο ευγενικοί και καλόψυχοι είναι, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας. Είχε κι αυτός τα πάθη του όμως... Το εξής ένα: τον Τζόγο, που λίγο έλειψε να του στοιχίσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή.

Από μικρός, ο Κύπριος - για όσους δεν το γνώριζαν - Σωτήρης Μουστάκας είχε μπλεξίματα και περιπέτειες. Συμμετείχε στον αγώνα της Εθνικής Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) με στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου από την Βρετανική μοναρχία.

Από πιτσιρικάς μοίραζε φυλλάδια και έγραφε συνθήματα στους τοίχους. Τον τσίμπησαν όμως και έκανε 7 μήνες φυλακή.

Διαβάστε ακόμα: Το εξωπραγματικό ρεκόρ του Σωτήρη Μουστάκα σε βιντεοταινίες μέσα σε 12 μήνες

Δεν μπορούσε να συγκριθεί όμως με τον τρόμο της... απαγωγής. Αληθινής, όχι όπως εκείνης στον «Ροζ Γάτο».

Το πάθος του με τον τζόγο και το καζίνο τον οδήγησε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ότι έβγαζε από την τηλεόραση και το θέατρο το έπαιζε. Καμιά φορά χρεωνόταν κι από πάνω, μόνο που δεν είχε να ξεχρεώσει.

Σωτήρης Μουστάκας | Eurokinissi

«Ήταν αρκετά σπάταλος και γι΄αυτό ως το τέλος της ζωής του είχε απωλέσει πολλά από τα χρήματα που είχε κερδίσει» είχε πει ο καλός του φίλος και θεατρικός επιχειρηματίας Αλέξανδρος Παρίσης: «Ήταν όμως ένας εθισμός που μια μέρα παραλίγο να του κοστίσει την ζωή, αφού τον απήγαγαν. Όσα χρήματα και να έπαιρνε, πήγαινε στο καζίνο και τα ακούμπαγε».

Στο πάθος του απάνω να παίξει, δανείστηκε από τοκογλύφους που στέκονταν έξω από το καζίνο στην Πάρνηθα. Μόνο που δεν ρέφαρε.

Ο Μουστάκας, δεν είχε να τους ξεπληρώσει και έτσι αυτοί - γνωρίζοντας φυσικά και το ποιος είναι - τον απήγαγαν για να εκβιάσουν και να πάρουν τα λεφτά τους. Με τόκο φυσικά... 2.500.000 δραχμές.

Σωτήρης Μουστάκας | Eurokinissi

«Μια φορά είχε πάρει κάτι χρήματα από κάποιους τοκογλύφους που ήταν έξω από το καζίνο» είχε εξιστορήσει ο Αλέξανδρος Παρίσης. « Ήταν Σάββατο και είχαμε διπλές παραστάσεις. Αναγκάστηκα και τους έδωσα 2.500.000 δραχμές και μου τον έφεραν μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου Opel, που τον είχαν κλείσει για να τον εξαφανίσουν».

Μοιάζει πραγματικά με σενάριο ταινίας, μόνο που δεν είναι...

