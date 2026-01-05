Τον έψαχναν για ενδοοικογενειακή βία και βρήκαν οπλοστάσιο σπίτι του: Συνελήφθη 44χρονος

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν μικρό οπλοστάσιο βρέθηκε στην κατοχή 44χρονου, ο οποίος αρχικά είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία και συνελήφθη.

Μετά από έρευνα που διεξήχθη από την Αστυνομία στο σπίτι του κατηγορουμένου, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν μία βαλλίστρα, οκτώ μαχαίρια διαφόρων μεγεθών, δύο σπαθιά, ένα ρόπαλο με αιχμές, ένα πυροβόλο όπλο τύπου τυφεκίου-καραμπίνας, ένα πλαστικό τυφέκιο, ένα μεταλλικό κι ένα πλαστικό πιστόλι αεροβόλο, όπως επίσης ένας μεταλλικό πιστόλι ρέπλικα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τελικά σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων ενώ αρχικά είχε καταγγελθεί για ενδοοικογενειακή βία.