Τουλάχιστον για 60 μερες κλειστό το μπαρ στο Γκάζι: «Σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ», λέει ο Δούκας

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, μπήκε λουκέτο για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το μπαρ στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη κι επακολούθησε ο αιφνίδιος θάνατος της.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα.
Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος.
Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».
Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
- Αυτό είναι το πιο τρομακτικό μέρος της Γης, σύμφωνα με τον άνθρωπο που ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο
- Ο κόσμος «αγάπησε» τη Χλόη του First Dates με την αξύριστη μασχάλη: «Φεμινίστρια... μέχρι να έρθει ο λογαριασμός»
- Εριέττα Μόλχο, η Εβραιοπούλα των Τεμπών που δεν βρέθηκε ποτέ: Η γιαγιά της μπήκε σε τρένο για το Άουσβιτς και γλίτωσε
- Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Αλκίνοου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη στον Διονύση Σαββόπουλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.