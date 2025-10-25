Μενού

Τουλάχιστον για 60 μερες κλειστό το μπαρ στο Γκάζι: «Σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ», λέει ο Δούκας

Η ανακοίνωση του Χάρη Δούκα για το μπαρ στο Γκάζι.

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, μπήκε λουκέτο για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το μπαρ στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη κι επακολούθησε ο αιφνίδιος θάνατος της.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα.

Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος.

Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η έκθεση σφράγισης καταστήματος για το μαγαζί στο Γκάζι | Orange Press Agency


 

