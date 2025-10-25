Τουλάχιστον για 60 μερες κλειστό το μπαρ στο Γκάζι: «Σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ», λέει ο Δούκας

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, μπήκε λουκέτο για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το μπαρ στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη κι επακολούθησε ο αιφνίδιος θάνατος της.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα.

Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος.

Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η έκθεση σφράγισης καταστήματος για το μαγαζί στο Γκάζι | Orange Press Agency



