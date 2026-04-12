Τουλάχιστον 14 οι τραυματίες από την ρίψη βεγγαλικών - Εκατοντάδες κατασχέσεις και συλλήψεις στην Ανάσταση

Παρά τα δρακόντεια μέτρα που επέβαλαν οι αρμόδιες Αρχές, διενεργώντας συνεχείς ελέγχους και εξασφαλίζοντας την αυστηρή εφαρμογή των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας για τα βεγγαλικά, και φέτος το Πάσχα δεν ήταν λίγοι οι τραυματισμοί.

Συγκεκριμένα, από τις 7 Μαρτίου έως το πρωί της Κυριακής του Πάσχα σημειώθηκαν από τις Αρχές 14 περιστατικά τραυματισμών σε όλη την χώρα από χρήση βεγγαλικών, εκ των οποίων τα δύο είναι σοβαρά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα από βεγγαλικό φέρουν δύο νεαροί στο Βέλο Κορινθίας, με τον έναν να κινδυνεύει να χάσει δάχτυλο στο χέρι του και τον άλλο να κινδυνεύει να χάσει το μάτι του.

Οι δύο νεαροί, 19 και 24 ετών στην προσπάθειά τους να ανάψουν ένα βεγγαλικό-ρουκέτα τύπου «σαΐτα» στο μπαλκόνι οικίας όπου βρίσκονταν χθες το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν την Ανάσταση, τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Κορίνθου και στη συνέχεια στης Αθήνας.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις για να μπορέσουν οι γιατροί να του σώσουν και να του επανασυγκολλήσουν το δάχτυλο και ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου επίσης οι γιατροί προσπαθούν να του σώσουν το μάτι.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας Κορινθίας και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών, που συνελήφθησαν και με προφορική εντολή του εισαγγελέα λόγω της κατάστασής τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για την ίδια περίοδο, από 35.438 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την χώρα, κατασχέθηκαν 180.437 βεγγαλικά, κροτίδες και διάφορα είδη πυροτεχνίας και πραγματοποιήθηκαν 136 συλλήψεις.

Εκατοντάδες συλλήψεις και κατασχέσεις

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής πραγματοποίησε ένα στοχευμένο επιχειρησιακό σχέδιο το βράδυ της Ανάστασης, βάζοντας ως προτεραιότητα την πρόληψη και αποτροπή επικίνδυνων φαινομένων, όπως η ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών, φωτοβολίδων και κροτίδων σε Ιερούς Ναούς και χώρους συνάθροισης πολιτών.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι και συστηματικοί έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία σε περιοχές όπου είχαν συμβεί αντίστοιχα περιστατικά κατά το παρελθόν.

Οι επιχειρησιακές δράσεις οδήγησαν στη σύλληψη 10 ατόμων στο Νέο Κόσμο, 2 ατόμων στην Καλλιθέα, ενός ατόμου στην Παιανία και ενός ατόμου στο Κορωπί.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι και οι ανήλικοι που πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο στον Πειραιά, χθες, ενδεχομένως είχαν σκοπό να οδηγηθούν στην οδό Λαγουμιτζή στον Νέο Κόσμο, αφού βρέθηκαν στην κατοχή του ενός αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί, αποτελούμενοι από γκαζάκια.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, στην κατοχή των συλληφθέντων αλλά και σε επιμελώς κρυμμένα σημεία πλησίον Ιερών Ναών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 153 εμπρηστικοί μηχανισμοί (βόμβες μολότοφ), 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και 5 εύφλεκτα δοχεία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΓΑΔΑ: «Η αποτροπή χρήσης επικίνδυνων υλικών σε χώρους λατρείας και μαζικής συνάθροισης ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και επέτρεψε σε οικογένειες και παιδιά να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στον εορτασμό μιας σημαντικής θρησκευτικής στιγμής. Η προστασία της κοινωνικής συνοχής και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας αποτελούν διαρκή προτεραιότητα».