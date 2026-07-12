Τουλάχιστον οι τουρίστες είναι ευχαριστημένοι: Ελληνικό νησί στους πιο «ευτυχισμένους» προορισμούς της Ευρώπης

Την τιμητική τους έχουν φέτος τα ελληνικά νησιά, καθώς σχεδόν σε όλες τις παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές λίστες ξεχωρίζουν ως κορυφαίες επιλογές για διακοπές το καλοκαίρι.

Νέα έρευνα της ιρλανδικής εταιρείας ταξιδιωτικής ασφάλισης JustCover ανέλυσε περισσότερες από 1 εκατομμύριο online αξιολογήσεις ταξιδιωτών για 155 δημοφιλείς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, αναζητώντας λέξεις και εκφράσεις που συνδέονται με τη χαρά, την ευτυχία και τα θετικά συναισθήματα και βρήκε μεταξύ άλλων, ένα ελληνικό νησί που κάνει ευτυχισμένους τους επισκέπτες της.

Συγκεκριμένα, στην ευρωπαϊκής κατάταξη, όπου οι ερευνητές αναπροσάρμοσαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας λίστας, αποδίδοντας σε κάθε προορισμό ένα «Happy Place Score» με ανώτατη βαθμολογία το 100, συμπεριλήφθηκε η Σαντορίνη.

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Στην κορυφή της λίστας τοποθετήθηκε το Positano της Ιταλίας, το οποίο συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία, 100/100, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο ειδυλλιακούς προορισμούς της Μεσογείου.

Τη δεύτερη θέση ωστόσο κατάφερε να κατακτήσει η Σαντορίνη, η οποία αναδείχθηκε ο πιο «ευτυχισμένος» ελληνικός προορισμός, με βαθμολογία 77,1/100.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Kotor στο Μαυροβούνιο, ενώ στην πρώτη δεκάδα συναντά κανείς τόσο ιστορικές πόλεις όσο και δημοφιλείς μητροπόλεις.

Οι 10 πιο «ευτυχισμένοι» προορισμοί της Ευρώπης

Positano, Ιταλία – 100/100

Σαντορίνη, Ελλάδα – 77,1/100

Kotor, Μαυροβούνιο – 67,9/100

Φλωρεντία, Ιταλία – 67,1/100

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – 64,8/100

Funchal, Πορτογαλία – 64,1/100

Γκντανσκ, Πολωνία – 60,1/100

Μόναχο, Γερμανία – 59,5/100

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία – 54,6/100

Ρώμη, Ιταλία – 53,4/100