Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι ΑΦΜ κάνουν σήμερα αίτηση

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν ΑΦΜ που λήγει σε αριθμούς 3 ή 4 μπορούν σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου παρέχονται vouchers αξίας από 200 έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59. Κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμόζεται σταδιακή πρόσβαση, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων, ενώ από τις 10 Αυγούστου η δυνατότητα υποβολής θα δοθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως λήγοντος αριθμού.

Αναλυτικά η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Έναρξη 5 Αυγούστου 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ λήξη 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59:59 ως εξής:

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2, (1Η ΜΕΡΑ) 2026

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4, (2Η ΜΕΡΑ) 2026

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6, (3Η ΜΕΡΑ) 2026

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8, (4Η ΜΕΡΑ) 2026

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0, (5Η ΜΕΡΑ) 2026

Από (6Η ΗΜEΡΑ) 10 Αυγούστου έως και 21 Αυγούστου (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ) υποβάλλουν όλα οι ΑΦΜ (είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων (ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, καθώς και δυνητικοί δικαιούχοι με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως, που έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2024, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων, υποβάλλουν αίτηση στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Πίνακας εισοδηματικών κριτηρίων | vouchers.gov.gr

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.gov.gr), του Φορέα Υλοποίησης (www.ktpae.gr), καθώς και στον Ιστότοπο του Προγράμματος vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Για να συνδεθεί στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων, ο/η δυνητικά δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο οποίο να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυθεντικοποίησης δύο φάσεων όπου απαιτείται να εισάγει το μοναδικό κωδικό μίας χρήσης τον οποίο λαμβάνει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στο ΕΜΕπ. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.