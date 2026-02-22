Μενού

Τουρισμός: Υψηλές πληρότητες αλλά με αστερίσκους για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σύμφωνα με παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς οι φετινές πληρότητες κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα, φτάνοντας ανά περιπτώσεις και το 100%.

Άποψη της Αράχωβας
Υψηλές πληρότητες αλλά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφανίζει η τουριστική κίνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Κερδισμένοι της περιόδου αποδεικνύονται οι προορισμοί που γειτνιάζουν με τις μεγάλες πόλεις αλλά και αυτοί που έχουν επενδύσει σε καρναβαλικές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Από την άλλοι, οι προορισμοί των ορεινών όγκων και δη τα χιονοδρομικά, δεν φαίνεται να κερδίζουν ιδιαίτερο έδαφος φέτος, παρότι ημερολογιακά θα μπορούσαν να ευνοηθούν.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

