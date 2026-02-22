Υψηλές πληρότητες αλλά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφανίζει η τουριστική κίνηση το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Κερδισμένοι της περιόδου αποδεικνύονται οι προορισμοί που γειτνιάζουν με τις μεγάλες πόλεις αλλά και αυτοί που έχουν επενδύσει σε καρναβαλικές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Από την άλλοι, οι προορισμοί των ορεινών όγκων και δη τα χιονοδρομικά, δεν φαίνεται να κερδίζουν ιδιαίτερο έδαφος φέτος, παρότι ημερολογιακά θα μπορούσαν να ευνοηθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Αφθώδης πυρετός: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος για 21 ημέρες - «Eκτός ελέγχου η κατάσταση»
- Η Ειρήνη Παπαδοπούλου βασίλισσα στο καρναβάλι της Ξάνθης - Το εντυπωσιακό άρμα
- «Είμαι γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό» - Τα λόγια του Άντριου κατά τη σύλληψή του
- Survivor: Ιωάννα Δεσύλλα κατά Σηφάκη - «Μου την έπεφτε ξεκάθαρα ο Μιχάλης»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.