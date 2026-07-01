Τουρίστρια έπεσε από κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Κέρκυρας - Συνελήφθη ο πλοίαρχος

Στη θάλασσα έπεσε χθες (30/6) μία 56χρονη τουρίστρια, υπήκοος Νέας Ζηλανδίας, που επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες που ήταν αραγμένο στο λιμάνι εξωτερικού της Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα λόγω των έντονων ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή χθες το απόγευμα, έσπασαν οι κάβοι που συγκρατούσαν το κρουαζιερόπλοιο, με αποτέλεσμα η κλίμακα επιβίβασης επιβατών να απομακρυνθεί από την προβλήτα και να πέσει η 56χρονη στη θάλασσα.

Κέρκυρα - Συνελήφθη ο πλοίαρχος στο κρουαζιερόπλοιο

Η γυναίκα ανασύρθηκε άμεσα με τη συνδρομή του πληρώματος και των λιμενεργατών και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, καθώς είχε τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο και στο σώμα, κατά την ΕΡΤ.

Για το περιστατικό συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Κέρκυρας, ο 56χρονος πλοίαρχος (υπήκοος Ιταλίας) για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», στο λιμάνι εξωτερικού της Κέρκυρας.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο ενώ το πλοίο απέπλευσε για το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.