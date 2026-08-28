Nέα πρόκληση ήρθε το πρωί της Παρασκευής (28/8) από την Τουρκία, όταν drone παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου.

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτίσει το τουρκικό UAV, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ.

Όπως σημειώνεται, το τουρκικό drone κινήθηκε μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κίνηση του τουρκικού drone συνέπεσε με την απογείωση μίας πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης ωστόσο επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε παρενόχλησή της ούτε τέθηκε ζήτημα ασφαλείας.