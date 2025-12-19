Μενού

Τραγική αυτοκτονία στο Πήλιο: 78χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Τραγικό τέλος στη ζωή του έθεσε ένας 78χρονος στην Κάτω Γατζέα στο Πήλιο, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, πυροβολώντας τον εαυτό του με καραμπίνα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
Τραγικό τέλος στη ζωή του έθεσε ένας 78χρονος στην Κάτω Γατζέα στο Πήλιολίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ο ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του με καραμπίνα και βρέθηκε αιμόφυρτος από μια γυναίκα, λίγα λεπτά μετά τις 08:00 σήμερα (19/12).

Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την σορό του άνδρα στο Νοσοκομείο όπου θα διεξαχθεί νεκροψία – νεκροτομή. Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στο απονενοημένο διάβημα, αναφέρει το gegonota.gr.

