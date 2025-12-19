Τραγική αυτοκτονία στο Πήλιο: 78χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Τραγικό τέλος στη ζωή του έθεσε ένας 78χρονος στην Κάτω Γατζέα στο Πήλιο, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ο ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του με καραμπίνα και βρέθηκε αιμόφυρτος από μια γυναίκα, λίγα λεπτά μετά τις 08:00 σήμερα (19/12).

Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την σορό του άνδρα στο Νοσοκομείο όπου θα διεξαχθεί νεκροψία – νεκροτομή. Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στο απονενοημένο διάβημα, αναφέρει το gegonota.gr.