Τραγική αυτοκτονία στο Πήλιο: 78χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Τραγικό τέλος στη ζωή του έθεσε ένας 78χρονος στην Κάτω Γατζέα στο Πήλιο, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ο ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του με καραμπίνα και βρέθηκε αιμόφυρτος από μια γυναίκα, λίγα λεπτά μετά τις 08:00 σήμερα (19/12).
Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την σορό του άνδρα στο Νοσοκομείο όπου θα διεξαχθεί νεκροψία – νεκροτομή. Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στο απονενοημένο διάβημα, αναφέρει το gegonota.gr.
- Ένταση Καιρίδη - Δαβάκη στη Βουλή για τα... μάτια του Δένδια: «Απαράδεκτο που δεν ήρθε - Πώς κάνεις έτσι;»
- Σημάδια ζωής στον αστεροειδή Bennu ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα
- Πούτιν: «Η Ουκρανία χωρίς στρατηγικά αποθέματα υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα - Ληστές οι Ευρωπαίοι»
- Κάλαντα: Το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή που μάλλον έχει ξεχαστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.