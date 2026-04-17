Τραγική εξέλιξη στην Κόρινθο: Σε 17χρονη αυτόχειρα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

Σοκάρει η εξέλιξη αναφορικά με τη σορό γυναίκας που εντοπίστηκε στην Κόρινθο, να επιπλέει στη θάλασσα κοντά στον Ισθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader ανήκει με κορίτσι 17 ετών που φέρεται να έχει αυτοκτονήσει πέφτοντας στον Ισθμό.
Βάσει των ίδιων πληροφοριών, το κορίτσι άφησε σημείωμα με τις προθέσεις του και στη συνέχεια μετέβη στο σημείο με λεωφορείο όπου και προέβη στην πράξη της.
Η σορός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής, να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη μεταφορά της νεκρής γυναίκας στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.
- Μία προσαγωγή για τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας: Πώς έγινε το δυστύχημα, οι πρώτες μαρτυρίες
- Eύθραυστη η εκεχειρία του Λιβάνου με το Ισραήλ - Θολό τοπίο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Live οι εξελίξεις
- Κεφαλονιά: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς φέρνει στο φως το Reader
- Όταν ο Μάνος Χατζιδάκις κέρδισε το Όσκαρ και λίγο καιρό μετά το πέταξε στα σκουπίδια
