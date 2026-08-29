Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στον Χορτιάτη - Έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος

Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες Παρασκευή (28/8) λίγο πριν τις 11 το βράδυ στον Χορτιάτη όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η μηχανή του, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ένας 70χρονος άνδρας με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Ρεπορτάζ στις 10», το σημείο της σύγκρουσης είναι ένα δύσκολο σημείο με πολλούς οδηγούς να αγνοούν τη διπλή γραμμή και να στρίβουν, ενώ παρά το γεγονός ότι το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χλμ, πολλοί οδηγοί τρέχουν με περισσότερα από 80 χλμ.

Στο σημείο του δυστυχήματος έφτασε νωρίτερα το πρωί ο πατέρας του άτυχου 20χρονου, ο οποίος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, δεν έκρυψε πως «δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που του συνέβη».