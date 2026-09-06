Τραγωδία με νεκρό στον Ισθμό της Κορίνθου: Θαλαμηγός 50 μέτρων συγκρούστηκε με αλιευτικό στις Κεχριές

Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στις Κεχριές (κόλπος Κεγχρεών), στα Ίσθμια της Κορίνθου, όταν μεγάλη θαλαμηγός -μήκους 50 μέτρων- συγκρούστηκε με μικρή, αλιευτική λέμβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λέμβο επέβαιναν ένας 74χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, και ο εγγονός του, 20 με 25 ετών, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Κεχριές: Προς σύλληψη ο κυβερνήτης της θαλαμηγού

Στη θαλαμηγό, σημαίας Μάλτας, εκείνη την ώρα επέβαιναν έξι επιβάτες και είχε δέκα άτομα πλήρωμα, το οποίο προσπάθησε να βοηθήσει τους τραυματίες, μεταφέροντάς τους στη στεριά με βοηθητικό σκάφος, τύπου tender.



Κατά τις ίδιες πηγές, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού θα συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Κατά την έρευνα θα γίνει λήψη αίματος και ούρων για τοξικολογικές εξετάσεις, τεστ για αλκοόλ και άλλες ουσίες, ενώ θα εξεταστεί αν η μικρή λέμβος έφερε τον προβλεπόμενο φωτισμό.