Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τα σενάρια που δεν επιβεβαιώνονται και τα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση

Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση του μίνι βαν με το φορτηγό εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, αξιοποιώντας το βίντεο-ντοκουμέντο του τροχαίου, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Την εκδοχή ότι ενδέχεται να παρουσιάστηκε εμπλοκή στο σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (Lane Assist) με αποτέλεσμα να «κολλήσει» το τιμόνι, μετέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, επικαλούμενος μαρτυρία επιζώντα του δυστυχήματος.

«Ο ασθενής που βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση μου ανέφερε ότι υπήρξε πρόβλημα με το σύστημα Lane Assistance. Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το σύστημα μπλόκαρε, όπως και το τιμόνι, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος του οχήματος», δήλωσε ο Δημήτρης Κουκούλας.

Τα συμπεράσματα από το βίντεο

Στο βίντεο καταγράφεται το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να κινείται εξ ολοκλήρου στο αντίθετο ρεύμα, επιχειρώντας προσπέραση. Στη συνέχεια ενεργοποιείται το δεξί φλας, υποδηλώνοντας πρόθεση επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, και το όχημα μετατοπίζεται ελαφρώς προς τα δεξιά.

Ωστόσο, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ανάβει το αριστερό φλας και το βαν κατευθύνεται εκ νέου προς το αντίθετο ρεύμα, όπου και σημειώνεται η σφοδρή σύγκρουση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, τόνισε στο ΕΡΤnews ότι το τιμόνι δεν θα μπορούσε να μπλοκάρει, καθώς με την ενεργοποίηση του φλας το σύστημα Lane Assist απενεργοποιείται. Όπως ανέφερε, τυχόν τεχνική δυσλειτουργία αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τους πραγματογνώμονες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πραγματογνώμονας Λουκάς Στεργίου επισήμανε ότι ακόμη και χωρίς ενεργοποίηση φλας, σε περίπτωση απότομου ελιγμού, το σύστημα εκδίδει ηχητική προειδοποίηση και επιχειρεί αρχικά να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει τελικά την αλλαγή πορείας.

Πώς λειτουργεί το σύστημα lane assist

Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας έχει ως στόχο τη στήριξη του οδηγού, αναγνωρίζοντας μέσω καμερών τις διαγραμμίσεις του δρόμου και παρακολουθώντας τη θέση του οχήματος. Σύμφωνα με ειδικούς, είναι εξαιρετικά σπάνιο να προκληθεί πλήρες «κλείδωμα» του τιμονιού. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη ανάγνωση του οδοστρώματος, κακοτεχνίες, ρωγμές, τεχνικές δυσλειτουργίες σε αισθητήρες ή στην ηλεκτρική κρεμαγιέρα, ή σε αιφνιδιασμό που απαιτεί αυξημένη δύναμη από τον οδηγό.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία εκμίσθωσης του μίνι βαν διαβεβαιώνει ότι είχαν πραγματοποιηθεί όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της εταιρείας, Αντώνης Ξυλουργίδης, είχαν δηλωθεί οι οδηγοί με τα απαιτούμενα διπλώματα και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν την παράδοση του οχήματος.

Μεταξύ των βασικών σεναρίων που εξετάζουν οι ρουμανικές αρχές είναι το ενδεχόμενο αποτυχημένης ολοκλήρωσης της προσπέρασης, πιθανή σύγκρουση με την μπροστινή αριστερή πλευρά του φορτηγού, ρήξη ελαστικού ή βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης.

Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το δυστύχημα ως το πιο σοβαρό των τελευταίων 20 ετών.

Σοκαρισμένος εμφανίστηκε και ο οδηγός της νταλίκας, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές της σύγκρουσης, δηλώνοντας ότι παρά την πολυετή εμπειρία του δεν είχε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Όπως ανέφερε, το βαν έπεσε πάνω του αιφνιδιαστικά, χωρίς να υπάρχει χρόνος αντίδρασης.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο με σοβαρές κακοτεχνίες, όπου έχουν καταγραφεί πολλά ατυχήματα. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ σε ορισμένα σημεία το οδόστρωμα είναι τόσο κακό που ακόμα και το όχημα της αποστολής υπέστη πολλαπλές φθορές σε ελαστικά.

Παράλληλα, εξετάζονται και σενάρια αιφνίδιας αδιαθεσίας ή απόσπασης προσοχής του οδηγού του βαν ως πιθανά αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση

Σύμφωνα με τον δικαστικό πραγματογνώμονα Παναγιώτη Μαδιά, βάσει του βίντεο, το μίνι βαν ολοκλήρωσε την πρώτη προσπέραση και είχε ορατότητα της νταλίκας σε απόσταση περίπου 60 μέτρων. Όπως υπολόγισε, μεσολάβησαν περίπου τρία δευτερόλεπτα έως τη σύγκρουση, χρόνος που – όπως τόνισε – θα επέτρεπε διορθωτικό ελιγμό ή φρενάρισμα, ωστόσο δεν διακρίνονται ίχνη τροχοπέδησης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν προκύπτει πρωτογενής επαφή με το όχημα που προσπερνούσε, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία από τη ρουμανική Τροχαία, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις τέτοιας σύγκρουσης. Παράλληλα, αποκλείεται και το ενδεχόμενο κλαταρίσματος ελαστικού, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά ευρήματα.

Στο μεταξύ, συγγενείς θυμάτων και τραυματιών βρίσκονται από χθες το βράδυ στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Αύριο το πρωί αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αεροδιακομιδής των τριών τραυματιών, οι οποίοι παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Ο διευθυντής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τιμισοάρα έκανε λόγο για «μικρό θαύμα», αναφερόμενος στην επιβίωση ορισμένων επιβατών μετά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ο επαναπατρισμός των τραυματιών

Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία επαναπατρισμού των επτά νεκρών, μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και την έκδοση των σχετικών εκθέσεων, ώστε οι σοροί να μεταφερθούν στην Ελλάδα με αεροσκάφος C-130.

Το ενδιαφέρον των αρχών παραμένει στραμμένο στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και στο κατά πόσο αυτά συνδέονται με την κατάσταση του οδοστρώματος ή με ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα.