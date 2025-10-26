Μενού

Τραγωδία στα Χανιά: 29χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε πάρκο

Σοκ στα Χανιά, όπου το πρωί της Κυριακής ένας 29χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε δέντρο στο άλσος των Αγίων Αποστόλων.

Σκηνές που πάγωσαν τους περαστικούς εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στα Χανιά, όταν ένας 29χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε δέντρο, μέσα στο άλσος των Αγίων Αποστόλων.

Το άψυχο σώμα του νεαρού βρήκε πρώτος ένας τουρίστας που είχε βγει για πρωινό περίπατο και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία απέκλεισε την περιοχή, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για να διερευνήσει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η εικόνα σόκαρε όσους βρίσκονταν στο πολυσύχναστο πάρκο, το οποίο αποτελεί καθημερινό σημείο περιπάτου και άθλησης για τους Χανιώτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όλα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας, ωστόσο οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από τις αρμόδιες Αρχές.

