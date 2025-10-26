Τραγωδία στα Χανιά: 29χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε πάρκο

Σκηνές που πάγωσαν τους περαστικούς εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στα Χανιά, όταν ένας 29χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε δέντρο, μέσα στο άλσος των Αγίων Αποστόλων.

Το άψυχο σώμα του νεαρού βρήκε πρώτος ένας τουρίστας που είχε βγει για πρωινό περίπατο και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία απέκλεισε την περιοχή, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για να διερευνήσει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η εικόνα σόκαρε όσους βρίσκονταν στο πολυσύχναστο πάρκο, το οποίο αποτελεί καθημερινό σημείο περιπάτου και άθλησης για τους Χανιώτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όλα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας, ωστόσο οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από τις αρμόδιες Αρχές.