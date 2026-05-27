Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο

Ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5) πάνω στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στα Χανιά.
Σύμφωνα με το neakriti.gr που επικαλείται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Χανίων.
