Υπόθεση 3χρονης στα Χανιά: Παιδί της αδελφής της 25χρονης με τον τωρινό σύντροφό της, το ένα βρέφος

Το ένα παιδί από τα τρία, που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, ανήκει στην αδερφή της μητέρας της 3χρονης στα Χανιά και το απέκτησε μαζί με τον τωρινό σύντροφο της.

Σοκ προκαλούν οι νέες εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, καθώς έρχεται στο φως ότι το 10 μηνών παιδί, ένα από τα άλλα τρία, τα οποία προσωρινά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, ανήκει στην αδερφή της και το απέκτησε μαζί με τον τωρινό Πακιστανό σύντροφο της 25χρονης, που κατηγορείται.

Η 25χρονη μητέρα καταδικάστηκε χθες Τρίτη, (26/5) για ψευδείς καταθέσεις με ποινή τριών χρόνων, χωρίς τη δυνατότητα έφεσης και κρίθηκε προφυλακιστέα. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί μαζί με τον σύντροφό της στον ανακριτή, αντιμετωπίζοντας τις αναβαθμισμένες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη Πέμπτη που οδηγήθηκε με σπασμούς το κοριτσάκι στο νοσοκομείο, η γυναίκα αρχικά δήλωσε ότι όλο αυτό συνέβη στην παιδική χαρά όπου έπεσε και χτύπησε.

Στην συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή της, δηλώνοντας πως όλα έγιναν την ώρα που έκανε δουλειές μέσα στο σπίτι, και η 3χρονη έπαιξε έξω.

Μάλιστα οι Αρχές διερευνούν και τι έχουν απογίνει τα δύο παιδιά της 25χρονης, που όπως υποστήριξε «έχει χάσει», για τα οποία δεν έχει βρεθεί πιστοποιητικό θανάτου.

