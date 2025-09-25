Μενού

Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στον Πλατανιά

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του δυστυχήματος στα Χανιά.

νοσοκομείο
Νοσοκομείο | In Time
Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του το 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στον Πλατανιά Χανίων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του neakriti.gr.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το 5χρονο, δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές.

