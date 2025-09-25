Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στον Πλατανιά

Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του το 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στον Πλατανιά Χανίων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του neakriti.gr.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το 5χρονο, δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές.