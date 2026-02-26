Τραγωδία στα κρατητήρια Βοιωτίας: Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος

Σήμερα (26/2) στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας εντόπισε κρατούμενο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας απαγχονιστεί με αυτοσχέδιο βρόχο, τον οποίο φέρεται να κατασκεύασε από κομμάτι κλινοσκεπάσματος που είχε ξηλώσει από τον χώρο κράτησης.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, ο κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 19 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς του τμήματος Λιβαδειάς για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και κρατούνταν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές ενέργειες, καθώς και η διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.