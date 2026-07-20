Τραγωδία στη Φωκίδα: Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία

Τραγικό ήταν το αποτέλεσμα του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/07) στην περιοχή του Κονιακού, στην Φωκίδα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ένας 35χρονος άνδρας και μία 55χρονη γυναίκα έχασαν τη ζωή τους, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί από το όχημα. Ένας ακόμη επιβαίνων, ηλικίας 60 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άμφισσας, όπου νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και τη διαχείριση του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κονιακό Φωκίδας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας ακόμη επιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο επιβαίνοντες είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο τρίτος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άμφισσας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές.