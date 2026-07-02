Τραγωδία στη Γιάλοβα: 6χρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα

Τραγωδία στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία. Ένα εξάχρονο παιδί σύμφωνα με την ΕΡΤ έχασε τη ζωή του. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με την 32χρονη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής.

Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή της ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να το επαναφέρουν.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 4:30 το απόγευμα. Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχική κατάσταση.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.