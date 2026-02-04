Μενού

Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων

Τουλάχιστον 14 νεκροί και 25 τραυματίες μετά τη συμπλοκή σκάφους του Λιμενικού με λέμβο που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά μετά τη συμπλοκή σκάφους του Λιμενικού με λέμβο που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της Χίου. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 11 άνδρες και τρεις γυναίκες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων συνεχίζονται.  

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το ΕΚΑΒ μεταξύ των διακομισθέντων στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου υπάρχουν και 2 έγκυες γυναίκες. Από τους τραυματίες 4 μετανάστες φέρουν σοβαρά τραύματα

Όλοι οι υπόλοιποι (και τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) είναι σε καλή κατάσταση. Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, θα παραληφθούν 14 σοροί για να μεταφερθούν στο ΓΝ Χίου.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, με 5 ασθενοφόρα, παραμένουν σε ετοιμότητα διότι συνεχίζεται επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ