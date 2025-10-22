Μενού

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η κοπή ξύλων για έναν άνδρα που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Λάρισα.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
  • Α-
  • Α+

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης (22/10) ένας άνδρας, περίπου 58 ετών, σε χωριό της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής ξύλων όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από δέντρο.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ