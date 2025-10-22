Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης (22/10) ένας άνδρας, περίπου 58 ετών, σε χωριό της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής ξύλων όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από δέντρο.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.