Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης (22/10) ένας άνδρας, περίπου 58 ετών, σε χωριό της Λάρισας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής ξύλων όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από δέντρο.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
- Εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα: Ο υπερυπολογιστής της NASA έδωσε την ημερομηνία που θα τελειώσει ο κόσμος
- Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα» - Όταν αποκάλυψε τη μάχη με τον καρκίνο
- Η Τέλεια Γειτόνισσα: Το ωμό ντοκιμαντέρ του Netflix με την πιο ακραία σκηνή που είδαμε τελευταία
- Yπόθεση Φρίντας Λιάππα: Όταν ο Σαββόπουλος μπλέχτηκε στα δίχτυα ενός cancel
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.