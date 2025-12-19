Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από παράσυρσή της από φορτηγό

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) στη Λάρισα και συγκεκριμένα επί της οδού Βόλου.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, μια γυναίκα παρασύρθηκε στο ύψος του «Λαμπίκο» από φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Οι πυροσβέστες την απεγκλώβισαν ωστόσο ήταν αργά, καθώς η άτυχη γυναίκα δυστύχως κατέληξε.