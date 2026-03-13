Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

Σοκ βιώνει η τοπική κοινωνία στη Λάρισα, με τον θάνατο ενός 33χρονου άνδρα ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι 2ου ορόφου πολυκατοικίας, σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο νεαρός άνδρας κατά τις πληροφορίες του onlarissa.gr, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Στο σημείο, στην περιοχή του ΑΤΑ, έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν πια αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του 33χρονου.