Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 54χρονος - Έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Ερευνώνται οι συνθήκες της τραγωδίας που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Λάρισας με άντρα που έπεσε από πολυκατοικία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε το πρωί της Παρασκευής περίπου στις 9.30 στο κέντρο της Λάρισας. Στην οδό 28ης Οκτωβρίου σύμφωνα με το οnlarissa.gr, εντοπίστηκε αιμόφυρτο άτομο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας.

Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως διαπιστώθηκε ένας 54χρονος άνδρας κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες είχε πτώση από την ταράτσα με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει.

