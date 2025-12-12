Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 54χρονος - Έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε το πρωί της Παρασκευής περίπου στις 9.30 στο κέντρο της Λάρισας. Στην οδό 28ης Οκτωβρίου σύμφωνα με το οnlarissa.gr, εντοπίστηκε αιμόφυρτο άτομο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας.
Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Όπως διαπιστώθηκε ένας 54χρονος άνδρας κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες είχε πτώση από την ταράτσα με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει.
- Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Οι νέες τιμές για το 2026
- Σκάνδαλο με τον διευθυντή του Habertürk: Φέρεται να προωθούσε παρουσιάστριες για σεξ και ναρκωτικά
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.