Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε βρέφος μόλις ενός μηνός - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στη Λάρισα το πρωί της Πέμπτης (23/10) καθώς έφυγε από τη ζωή ένα βρέφος μόλις ενός μηνός.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το μωράκι μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε.