Τραγωδία στη Λευκάδα: Νεκρή Ιταλίδα - Την χτύπησε στο κεφάλι η μάτσα ιστιοπλοϊκού

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Λευκάδα, όπου μία 50χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της ενώ επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος στα ανοιχτά του νησιού, κοντά στο Μεγανήσι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πιθανότατα λόγω της απότομης αλλαγής της έντασης και της κατεύθυνσης των ανέμων, η μάτσα του ιστιοπλοϊκού, που είναι ο σιδερένιος οριζόντιος άξονας που συγκρατεί το πανί, μετακινήθηκε απότομα και τη χτύπησε με σφοδρότητα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο συνόδευσε το ιστιοπλοϊκό στην περιοχή του Ενυδρείου, όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

