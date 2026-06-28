Μενού

Τραγωδία στη Λευκάδα: Νεκρή Ιταλίδα - Την χτύπησε στο κεφάλι η μάτσα ιστιοπλοϊκού

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 50χρονη Ιταλίδα στην Λευκάδα όταν χτυπήθηκε από την μάτσα του ιστιοπλοϊκού σκάφους όπου επέβαινε.

Reader symbol
Newsroom
Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Λευκάδα, όπου μία 50χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της ενώ επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος στα ανοιχτά του νησιού, κοντά στο Μεγανήσι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πιθανότατα λόγω της απότομης αλλαγής της έντασης και της κατεύθυνσης των ανέμων, η μάτσα του ιστιοπλοϊκού, που είναι ο σιδερένιος οριζόντιος άξονας που συγκρατεί το πανί, μετακινήθηκε απότομα και τη χτύπησε με σφοδρότητα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο συνόδευσε το ιστιοπλοϊκό στην περιοχή του Ενυδρείου, όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ