Τραγωδία στη Μεσσηνία: Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου

Μια Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Μεσσηνία, κατά τη διάρκεια μπάνιου σε πισίνα.

Η 48χρονη, εντοπίστηκε στον πυθμένα από άλλους λουόμενους της πίσινας, ύστερα ανασύρθηκε και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσπαθούνμ να την επαναφέρουν. Έκτοτε, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ να σημειωθεί ότι ο ναυαγοσώστης εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε έτερη πισίνα και αναζητείται.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της, και βρισκόταν στην χώρα μας μαζί με τον σύζυγό της καθώς και τα δύο της παιδιά.