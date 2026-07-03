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Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό την ώρα που έκανε τζόκινγκ

Τραγωδία στο νησί της Ρόδου την Παρασκευή. Ένας 25χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αγροτικό αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διακομιδής ασθενή από το ΕΚΑΒ | Shutterstock
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Τραγωδία στο νησί της Ρόδου την Παρασκευή 3/7 στην περιοχή Αφάντου. Ένας 25χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αγροτικό αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της dimokratiki.gr, ο άτυχος 25χρονος είχε βγει για την καθημερινή του άσκηση (τζόκινγκ), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού οχήματος παρέσυρε τον πεζό.

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