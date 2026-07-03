Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό την ώρα που έκανε τζόκινγκ

Τραγωδία στο νησί της Ρόδου την Παρασκευή 3/7 στην περιοχή Αφάντου. Ένας 25χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αγροτικό αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της dimokratiki.gr, ο άτυχος 25χρονος είχε βγει για την καθημερινή του άσκηση (τζόκινγκ), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο.
Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού οχήματος παρέσυρε τον πεζό.
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