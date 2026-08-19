Τραγωδία στη Σίφνο: Κύριος «ύποπτος» ο ουραίος έλικας του ελικοπτέρου - «Έφυγε και πετάχτηκε εκατό μέτρα»

Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της ΕΛΑΣ και του Εγκληματολογικού συνεχίζουν και σήμερα (19/8) τις αυτοψίες στη Σίφνο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, με όλα τους να συντείνουν σε βλάβη στο ουραίο πτερύγιο.

Σε νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά «σταματάει στον αέρα». Στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν συντριβεί.

Μαρτυρία για Σίφνο: «Ο έλικας έφυγε και πετάχτηκε στον αέρα»

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στην ΕΡΤ, είδε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του: «έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις… είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν».

Η προκαταρκτική εξέταση δείχνει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

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«Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε εκατό μέτρα ψηλά… στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει περιστροφή αντίθετα από τη φορά του έλικα και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη, πυρακτωμένη μάζα», ανέφερε άλλος μάρτυρας που είδε τη συντριβή από κοντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο βρισκόταν μόλις πέντε δευτερόλεπτα από την προσγείωση όταν έχασε τον έλεγχο.

Κομβική η κατάθεση του υπεύθυνου του ελικοδρομίου στη Σίφνο

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών αναμένεται να είναι και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Ο υπεύθυνος φέρεται να παρακολούθησε την προσέγγιση του ελικοπτέρου από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ορίζοντα έως τη στιγμή της συντριβής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είδε το ελικόπτερο να χάνει απότομα ύψος και στη συνέχεια να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, πριν συντριβεί στην περιοχή πίσω από το ελικοδρόμιο.

Η μαρτυρία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές και τους εμπειρογνώμονες που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο.