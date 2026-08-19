Εμπειρογνώμονες στη Σίφνο για το ελικόπτερο: Στο «μικροσκόπιο» τα συντρίμμια - Έρευνα για παθολογικά αίτια

Καθοριστικής σημασίας προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο, που είχε ως αποτέλεσμα των θάνατο ενός νιόπαντου ζευγαριού Βρετανών και του 53χρονου Έλληνα χειριστή.

Η τραγωδία έχει μονοπωλήσει τον ενδριαφέρον των Αρχών και έχει σοκάρει τη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επείγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, κρίνοντας απαραίτητη τη διενέργεια ελέγχων στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση.

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Το σημείο της συντριβής παραμένει αποκλεισμένο και αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς από τους ειδικούς. Από χθες το απόγευμα βρίσκονται στη Σίφνο στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, ώστε να κινηθεί η διαδικασία της αυτοψίας και να συλλεχθούν στοιχεία από τα συντρίμμια.

Οι εμπειρογνώμονες θα προχωρήσουν στην εξέτασητου ελικοπτέρου και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο. Η διερεύνηση αναμένεται να συνεχιστεί στο νησί για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Στην Αθήνα οι σοροί για ιατροδικαστική εξέταση - Έρευνα για παθολογικά αίτια

Παράλληλα, σήμερα οι σοροί των τριών θυμάτων πρόκειται να μεταφερθούν από τη Σίφνο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Στην Αθήνα βρίσκονται και συγγενείς των δύο Βρετανών, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν στη διαδικασία αναγνώρισης.

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο, το οποίο συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής του ελικοπτέρου γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απάντηση για το αν προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν υπήρχαν παθολογικά αίτια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χειριστή. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής.

Η κατάθεση «κλειδί» του υπευθύνου του ελικοδρομίου

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών αναμένεται να είναι και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Ο υπεύθυνος φέρεται να παρακολούθησε την προσέγγιση του ελικοπτέρου από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ορίζοντα έως τη στιγμή της συντριβής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είδε το ελικόπτερο να χάνει απότομα ύψος και στη συνέχεια να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, πριν συντριβεί στην περιοχή πίσω από το ελικοδρόμιο.

Η μαρτυρία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές και τους εμπειρογνώμονες που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια της τραγωδίας στη Σίφνο.