Σίφνος: Τα στοιχεία που προδίδουν τα αίτια συντριβής - Επικρατέστερο το σενάριο μηχανικής βλάβης

Το ενδιαφέρον των Αρχών μονοπωλεί η υπόθεση της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός νιόπαντρου ζευγαριού Βρετανών και του 53χρονου Έλληνα πιλότου.

Το επικρατέστερο σενάριο, στο οποίο έχουν εστιάσει οι έρευνες της αστυνομίας, είναι το ελικόπτερο να υπέστη μηχανική βλάβη και συγκεκριμένα στο ουραίο στροφείο.

Την άμεση διενέργεια ελέγχου στο σύστημα του ουραίου στροφείου όλων των ελικοπτέρων τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Νηολόγιο ζήτησε και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το δυστύχημα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΠΑ, από την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού υπάρχουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο.

Έτσι, διετάχθη να δρομολογηθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από την επόμενη πτήση κάθε ελικοπτέρου του ίδιου τύπου, πρικειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μηχανικού προβλήματος.

Ένα τέτοιο τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ακαριαία απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και την ανεξέλεγκτη περιδίνηση του ελικοπτέρου Bell 206, λίγο πριν τη μοιραία συντριβή του.

Μέχρι στιγμής τα ευρύματα και οι καταθέσεις συγκλίνουν με αυτό το σενάριο, ενώ νέο βίντεο του EΡΤ News από κάμερα ασφαλείας καταγράφει το ελικόπτερο να προσεγγίζει ομαλά το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του για λίγα δευτερόλεπτα, πριν προσκρούσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες.

Στελέχη του ελληνικού FBI στην Σίφνο

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές αναζητούν την απάντηση στο τι προκάλεσε τη μοιραία συντριβή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του STAR οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στη Σίφνο έχει κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός των αρχών, ενώ στο νησί έχει φτάσει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του Ελληνικού FBI και της διεύθυνσης της Αστυνομίας Κυκλάδων, αλλά και δύο στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ, που βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ.