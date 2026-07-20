Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 30χρονος μετά από φωτιά στο ΙΧ του

Ένας 30χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά που ξέσπασε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση «Μαυραχώματα», στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο νεαρός έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, κοντά στα διόδια τού Ωραιοκάστρου.
Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο πήρε, επίσης, φωτιά.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20:00 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις.
Αφού έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο όχημα και το χωράφι, εντόπισαν εκτός του αυτοκινήτου τη σορό του άνδρα.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
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