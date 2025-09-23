Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 38χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, το τραγικό συμβάν έγινε λίγο μετά τις 10:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, ο 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά.
Ο 38χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση. Η Αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 38χρονος βρέθηκε στο κενό με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
