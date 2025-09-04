Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, αφότου έπεσε από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το rthess.gr, πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί της Πέμπτης οδό Αχλαδιώτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.