Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

Τραγωδία έλαβε χώρα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής καθώς ένας διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τη 01:00, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, όπου απέκλεισαν το σημείο για αρκετή ώρα, ενώ διεξάγονται έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.