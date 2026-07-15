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Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

Διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

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Τροχαίο στον περιφερειακό Ακρόπολης
ΕΚΑΒ | Reader.gr
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Τραγωδία έλαβε χώρα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής καθώς ένας διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τη 01:00, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, όπου απέκλεισαν το σημείο για αρκετή ώρα, ενώ διεξάγονται έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

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