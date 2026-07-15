Ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στην ατάκα «το ψάρι ψήνεται και από τις δυο πλευρές» που είχε πει πριν από δέκα χρόνια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο vidcast «Anestea», εξηγώντας πως την είχε πει σκόπιμα για να «χτυπήσει» την πατριαρχία και να στηρίξει νεαρά άτομα που δέχονται bullying λόγω της σεξουαλικότητάς τους.

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«Ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε… γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της.

Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο.

Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα.

Έπρεπε να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Άστο εκεί. Δεν θα το συνεχίσω, άστο εκεί, άστο εκεί», είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, όταν ήταν Δήμαρχος Στυλίδας, πολλές γυναίκες είχαν απευθυνθεί σε εκείνον και του είχαν μιλήσει για βίαιες συμπεριφορές μέσα στα σπίτια τους, λέγοντας πως δεν έκανε καταγγελίες στην Αστυνομία, επειδή φοβόταν ότι θα κινδύνευε ακόμη και η ζωή των συγκεκριμένων ατόμων λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

«Σαφέστατα βοήθησα, γιατί εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, επειδή ήταν η πόρτα μου ανοιχτή σε όλους, ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και μου εκμυστηρεύτηκαν τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια, τα οποία, τα περισσότερα από αυτά ήταν και υπεράνω πάσης υποψίας. Και φρίκαρα.

Τι πέρναγαν κάποια πλάσματα εκεί μέσα κάποια άτομα. Δεν μπορείς να φανταστείς για τι βία μιλάμε. Τι να καταγγείλεις; Όταν δεν καταγγέλλουν οι ίδιοι, πώς θα καταγγείλω εγώ; Για να πάει να τον σκοτώσει;

Το 2012 να καταγγείλω εγώ ως τρίτος και να πάνε στο σπίτι και να πουν ότι υπάρχει bullying. Κινδύνευαν ζωές, δεν καταλαβαίνεις για τι μιλάμε και τι γίνεται στην επαρχία.

Προσπαθούσα να μιλήσω με τον ίδιο τον άνθρωπο, προσπάθησα να κάνω κάτι πανελλαδικό. Από τους πέντε οι δύο θα μπορούσαν να σκοτώσουν το παιδί τους. Ποιον να καταγγείλεις με μια αστυνομία αδιάφορη;», είπε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα περίπου στο 32':00 του παραπάνω βίντεο.