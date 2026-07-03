Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Πρωτοφανές τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς ένας 42χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο.
Ο τραγικός θάνατος του άνδρα ανοίγει τη συζήτηση για το πόσο ανεξέλεγκτα είναι τα ζώα, μετά από κρούσματα σε αστικά κέντρα.
Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία. Το συμβάν έγινε στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σε κεντρικό δρόμο, στην οδό Μύτικα – Φυτειών.
Άγνωστο παραμένει ακόμη το πόσο και αν έτρεχε ο οδηγός και αν φορούσε κράνος. Τα μόνα στοιχεία που γνωρίζουμε είναι ότι η μοτοσικλέτα του έπεσε πάνω στο αγριογούρουνο, που βρισκόταν στη μέση του δρόμου.
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