Τραγωδία στην Αργολίδα: Ομολογία για τη δολοφονία του 59χρονου - Τον σκότωσαν και ύστερα τον λήστεψαν

Αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την εξιχνίαση της υπόθεσης εξαφάνισης του 59χρονου ψυχολόγου στην περιοχή της Αργολίδας, δίνει η αστυνομία.

Σε σχετική της ανακοίνωση, ενημερώνει πως οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση - ένας 20χρονος και ένας 24χρονος - ομολόγησαν την πράξη τους και ανέφεραν πως στόχος τους ήταν η ληστεία.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η εξαφάνιση που κατέληξε σε τραγωδία

Το βράδυ της 25ης Ιουλίου, συγγενής του ψυχολόγου είχε πάει στο Τμήμα Ναυπλίου για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Στο πλαίσιο έρευνας, προέκυψε ότι οι δύο δράστες, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν στο Ναύπλιο και εκεί τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο αλλά και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα του θύματος και στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.