Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή έγκυος στο νοσοκομείο - Έρευνα για τα αίτια του θανάτου

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Άρτα, καθώς έγκυος γυναίκα κατέληξε μέσα στο νοσοκομείο υπό αδιευκρίνιστες προς ώρας συνθήκες, με το περιστατικό να ερευνάται.

Η αδικοχαμένη 28χρονη εισήχθη στο Νοσοκομείο όντας στους πρώτους μήνες της κύησης και σε λίγες ώρες έχασε τη ζωή της. Μεταφέρθηκε αρχικά στην Μαιευτική και ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη της Κλινικής.

Της χορηγήθηκε η απαιτούμενη αγωγή, ωστόσο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσοκομείου.

Για ένα 24ωρο περίπου οι γιατροί έκαναν τεράστια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή όμως τελικά η νεαρή γυναίκα έχασε την μάχη. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης.