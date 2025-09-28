Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός μετά από πτώση ΙΧ σε γκρεμό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εύβοια, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με δύο αλλοδαπούς ηλικιωμένους επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων, στην οδό Ιστιαία - Ροβιές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την πτώση στο γκρεμό. Η εικόνα της βουτιάς ήταν σοκαριστική και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Παρά το σοκ, ο οδηγός κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε, με δύναμη 20 πυροσβεστών και 7 οχήματα. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του βάθους και του δύσβατου σημείου.

Δυστυχώς, οι ελπίδες για αίσιο τέλος δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο συνοδηγός, ηλικίας άνω των 70 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τους διασώστες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να επιβιώσει και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ώστε να διαπιστώσουν τι οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Ο δρόμος Ροβιές - Όσιος Δαυίδ θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με στενά περάσματα και απότομες στροφές, που καθιστούν τις μετακινήσεις δύσκολες, ειδικά σε κακές καιρικές συνθήκες.