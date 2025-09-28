Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 ατόμων

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Ροβιές.
