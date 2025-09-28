Μενού

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 ατόμων

Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια, ενώ η Πυροσβεστική επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων.

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Ροβιές.

