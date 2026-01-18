Τραγωδία στην Ιεράπετρα: 70χρονος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τη νύχτα στην Ιεράπετρα, όπου ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες.

Τη φωτιά φέρεται να αντιλήφθηκε ο γιος του, ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες από το Cretalive – έσπευσε να μπει στο σπίτι και, με τη βοήθεια γειτόνων, προσπάθησε να τη σβήσει πριν επεκταθεί.

Όταν στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί και δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν.

Ωστόσο, μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άτυχος ηλικιωμένος, ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό.