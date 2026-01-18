Μενού

Τραγωδία στην Ιεράπετρα: 70χρονος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

Ένας 70χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από φωτιά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Ιεράπετρα Κρήτης.

Reader symbol
Newsroom
Η πυροσβεστική στο σημείο του ατυχήματος
Πυροσβεστική | Orange Press
  • Α-
  • Α+

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τη νύχτα στην Ιεράπετρα, όπου ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες.

Τη φωτιά φέρεται να αντιλήφθηκε ο γιος του, ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες από το Cretalive – έσπευσε να μπει στο σπίτι και, με τη βοήθεια γειτόνων, προσπάθησε να τη σβήσει πριν επεκταθεί.

Όταν στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί και δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν.

Ωστόσο, μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άτυχος ηλικιωμένος, ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ