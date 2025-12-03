Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο έπεσε σε ποτάμι - Νεκρή η μητέρα, σοβαρά η κόρη

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Κουραμάδες στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την κόρη της έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ασθενοφόρα μετέφεραν τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η 75χρονη συνοδηγός υπέκυψε, ενώ η οδηγός περίπου 48 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
