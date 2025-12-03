Μενού

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο έπεσε σε ποτάμι - Νεκρή η μητέρα, σοβαρά η κόρη

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα, καθώς ένα αυτοκίνητο στοπ οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι. Νεκρή η 75χρονη, σοβαρά η 48χρονη.

Reader symbol
Newsroom
EKAB - Brady
ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Κουραμάδες στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την κόρη της έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ασθενοφόρα μετέφεραν τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η 75χρονη συνοδηγός υπέκυψε, ενώ η οδηγός περίπου 48 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ