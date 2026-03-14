Τραγωδία στην Κρήτη: Βρέφος τεσσάρων μηνών βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου μετά τον αιφνίδιο θάνατο βρέφους τεσσάρων μηνών, το πρωί του Σαββάτου (14/3). Το άτυχο αγοράκι, σύμφωνα με το cretalive, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις από την μητέρα του, σε χωριό της ενδοχώρας.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στην οικία της οικογένειας μετέβησαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.