Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 14 ημερών - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ

Βρέφος μόλις 14 ημερών εξέπνευσε στη ΜΕΘ Νεογνών στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας παρά παρά τις προσπάθειας που κατέβαλαν οι γιατροί .
Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το pelop.gr, το αγοράκι είχε γεννηθεί πρόωρα και η κατάσταση της υγεία του παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Λόγω αυτών των προβλημάτων η περίπτωσή του από την αρχή θεωρούνταν πολύ δύσκολη.
Πλέον θα ακολουθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών προκειμένου να ριχτεί φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του νεογνού, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
